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Тигр вырвался из вольера, растерзал смотрителя и домогался тигрицы

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Фото: Seaview Predator Park

В городе Порт-Элизабет, ЮАР, тигр растерзал смотрителя парка хищных животных и домогался самки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В среду, 16 июня, в парке проводились работы, из-за которых на забор вольера с амурскими тиграми перестали подавать электричество. Агрессивный самец амурского тигра по кличке Джаспер (Jasper) воспользовался моментом, перепрыгнул трехметровый забор и напал на 52-летнего смотрителя Дэвида Соломона (David Solomon).

Мужчина, находившийся в проходе между вольерами, увидел, как 300-килограммовый хищник побежал к нему и попытался перепрыгнуть через другой забор, но тигр настиг его. Он повалил Соломона и несколько раз укусил его. Предположительно, мужчина погиб из-за того, что тигр свернул ему шею.

После того, как Джаспер расправился со смотрителем, он перепрыгнул через еще один забор и в результате ожесточенной схватки убил соперника — другого амурского тигра по кличке Джуда (Judah). Затем Джаспер попытался спариться с сестрой Джуды — тигрицей Эмбер (Amber).

Прибывший на место ветеринар выстрелил транквилизатором в обоих животных. Только после этого сотрудникам службы охраны дикой природы удалось убрать из вольера останки Соломона и Джуды. Парк немедленно закрыли для посетителей.

Сотрудники парка сообщают, что погибший смотритель работал в парке больше 15 лет и заботился о Джаспере с того момента, когда тот был еще тигренком. Руководство выразило соболезнования в связи с его гибелью.

Джаспера поселили в один вольер с Эмбер, теперь тигр ведет себя спокойно.

Ранее сообщалось, что тигры, содержавшиеся в зоопарке возле китайского города Наньян, провинция Хэнань, убили смотрителя и сбежали. Нападение произошло во время кормления животных.

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