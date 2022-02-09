Прикормленная собака вцепилась в шею двухлетней россиянки на глазах у ее семьи

На Камчатке бродячая собака вцепилась в шею двухлетней девочки. Все это произошло на глазах у ее семьи. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел в поселке Нагорный 8 февраля. Ребенок находился рядом с отцом и дедушкой. Взрослые занимались заготовкой дров. Перед этим пенсионер прикормил бегавшее неподалеку животное.

В какой-то момент собака набросилось на девочку, успев сильно искусать шею и голову. Уточняется, что россиянке оказали всю необходимую помощь, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

4 февраля сообщалось, что в поселке Кокуй Сретенского района Забайкальского края собака напала на трехлетнего ребенка. По словам очевидцев, алабай буквально «снял с нее скальп».

