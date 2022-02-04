В российском регионе собака «сняла скальп» с трехлетнего ребенка

В поселке Кокуй Сретенского района Забайкальского края собака напала на трехлетнего ребенка. Об этом сообщает портал Zab.ru.

«На вокзале алабай напал на трехлетнего ребенка, снял скальп просто, наложили 48 швов», — рассказала жительница поселка.

По словам местных, у алабая есть хозяин. Собаки этой породы часто бегают по поселку без привязи. Глава Сретенского района Алексей Закурдаев сообщил «Чите.ру», что алабай находился на привязи и ребенок к нему подошел. Несовершеннолетнего увезли в больницу российского региона.

«Но это произошло в ограде, это была не бездомная собака», — сказал он.

Ранее в поселке Домна Забайкальского края на семилетнюю девочку напала стая бродячих собак. Собаки загрызли ребенка. Тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. После гибели несовершеннолетней жители села начали отстрел собак.

Комментируя эту ситуацию, депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что бродячих собак нужно расстреливать, а их защитников — «ставить к стенке». Он подчеркнул, что зоозащитники угрожают безопасности России, и заявил, что они являются зарубежным проектом, направленным на уничтожение жителей страны с помощью собак.