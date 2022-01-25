Российский депутат предложил убивать собак и «ставить к стенке» их защитников

Бродячих собак нужно расстреливать, а их защитников — «ставить к стенке». С таким предложением выступил депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов, сообщает «Чита.Ру».

По его словам, зоозащитники угрожают безопасности России. Важно разобраться, откуда у них деньги на деятельность, считает Михайлов. «Мне кажется, что это [зоозащитники] какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке», — сказал российский депутат.

Он уверен, что запрет на убийство собак — это чушь. Когда Михайлов жил в деревне, собак постоянно отстреливали, а их шкуры пускали на унты. Депутат вспоминает, что животных ликвидировали вне зависимости от того, агрессивные они или нет — расстреливали всех, кто ходил определенное время без хозяина.

Ранее в субботу, 22 января, в поселке Домна Забайкальского края на семилетнюю девочку напала стая бродячих собак. Собаки загрызли ребенка. Тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. После гибели несовершеннолетней жители села начали отстрел собак.