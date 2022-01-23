В российском селе после гибели девочки начали отстрел собак

Жители села Домна Забайкальского края начали самостоятельно отстреливать бродячих собак после гибели семилетней девочки. Об этом сообщает «Чита.Ру».

О том, что животные загрызли ребенка, стало известно днем ранее, 22 января. На месте случившегося появился стихийный мемориал. Люди весь день несут цветы и мягкие игрушки к школе, в которой училась девочка, и на пустырь, где она погибла.

«В Домне вот сейчас пошли на отстрел собак. Обычные люди», — сообщил один из местных жителей.

Еще несколько человек рассказали, что слышали выстрелы.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился осуществить выплату из регионального бюджета семье погибшего ребенка. Сообщалось также, что Минздрав российского региона окажет психологическую поддержку, а край возьмет на себя расходы, связанные с погребением девочки.