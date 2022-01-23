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Семья погибшей после нападения собак девочки получит материальную помощь

Власти Забайкалья окажут материальную помощь семье погибшей девочки и оплатят похороны

Фото: Shutterstock

Семье семилетней девочки, погибшей в Забайкалье после нападения собак, окажут материальную и психологическую помощь. Также власти оплатят похороны ребенка, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился осуществить выплату из регионального бюджета семье погибшего ребенка. «Кроме этого, Минздрав Забайкалья окажет психологическую поддержку, также край возьмет на себя расходы, связанные с погребением девочки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил источник агенства, сумма выплаты, которую получит семья погибшего ребенка, уточняется. Предполагается, что она составит миллион рублей.

О гибели ребенка в поселке Домна Читинского района Забайкальского края сообщалось ранее 22 января. На девочку напала стая бродячих собак, позже ее тело было обнаружено на одном из пустырей. По факту гибели россиянки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

О ходе расследования гибели девочки будет доложено лично председателю СКР Александру Бастрыкину. Также ему представят доклад об уже установленных к настоящему моменту сведениях о произошедшем. Глава СКР также поручил передать дело о гибели ребенка от нападения собак в ГСУ СК.

После случившегося губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал изменить федеральный закон, регулирующий отлов безнадзорных животных.

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Варвара Кошечкина
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