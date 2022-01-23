Бастрыкин поручил передать дело о гибели девочки от нападения собак в ГСУ СК

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о гибели семилетней девочки, которую загрызла стая собак в поселке Домна Читинского района Забайкальского края, в главное следственное управление ведомства (ГСУ). Об этом сообщается на сайте СКР.

Глава СКР также поручил следователям проверить сообщения местных жителей о том, что власти много лет не решали проблему с бродячими собаками.

«В связи с широким общественным резонансом, связанным с гибелью 7-летней девочки в Забайкальском крае, тело которой сегодня было найдено со следами нападения животных, глава ведомства поручил передать уголовное дело для организации дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России», — говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в гибели семилетней девочки виноваты муниципальные чиновники. Он отметил, что чиновники должны были организовывать отлов собак и строить для животных приюты.

22 января сообщалось, что в поселке Домна Читинского района Забайкальского края на семилетнюю девочку напала стая бродячих собак. Собаки загрызли ребенка. Тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. По факту гибели девочки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).