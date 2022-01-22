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В Госдуме обвинили чиновников в гибели семилетней девочки в Забайкалье

Депутат Бурматов: в гибели 7-летней девочки в Забайкалье виноваты муниципальные чиновники

Фото: Shutterstock

В гибели семилетней девочки, которую загрызла стая собак в поселке Домна Читинского района Забайкальского края, виноваты муниципальные чиновники. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью «Газете.Ru».

Вина лежит именно на чиновниках, которым «наплевать на граждан», — они должны были организовывать отлов собак и строить для животных приюты, считает депутат. По его мнению, приюты являются единственной эффективной возможностью регулировать численность безнадзорных собак. Он отметил, что отстрел животных не является решением проблемы.

«Отстрел проводился на протяжении десятилетий. Мы видим, к чему это привело. Это привело к тем масштабам проблемы, которые мы имеем сегодня. Но на отстреле животных десятилетиями разворовывались деньги — по два миллиарда рублей в год, каждый год. На эти деньги можно было строить по 100 приютов в год, но вместо этого эти деньги рассовывались по карманам», — высказался депутат.

22 января стало известно, что в поселке Домна Читинского района Забайкальского края на семилетнюю девочку напала стая бродячих собак. Собаки загрызли ребенка. Тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. По факту гибели девочки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

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Элла Саад
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