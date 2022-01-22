Бастрыкину доложат о расследовании гибели девочки после нападения бродячих собак

Председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования гибели семилетней девочки, которая скончалась в Забайкальском крае после нападения бродячих собак. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что днем 22 января правоохранительные органы Читинского района получили сообщение о пропаже ребенка. Спустя полчаса поисков тело девочки со следами нападения животных нашли на одном из пустырей. Предположительно, ее загрызли бездомные собаки.

Следственные органы незамедлительно возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Расследование поручено отделу по расследованию особо важных дел краевого управления.

«Учитывая трагические обстоятельства происшествия, председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Забайкальскому краю Русанову Ю.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и уже установленных к настоящему моменту сведениях о произошедшем», — заключили в Следственном комитете.

Ранее в Кировской области бешеная енотовидная собака покусала девочку.