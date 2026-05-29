Варламов рассказал европейцу о гречке с молоком и столкнулся с непониманием

Блогер Варламов рассказа голландцу Ари о гречке с молоком и столкнулся с непониманием

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал европейцу о гречке с молоком и раскрыл реакцию собеседника. В видео, доступном на YouTube, он заявил, что столкнулся с непониманием.

В путешествии по Нидерландам Варламова сопровождал его знакомый, голландец Ари Фелдерман, говорящий по-русски. Во время обсуждения национальных кухонь обеих стран, блогер рассказал ему, что в России едят гречку с молоком. «Фу. Я такое никогда не пробовал», — отреагировал Фелдерман.

Варламов попытался убедить голландца, в том, что это блюдо вкусное. Он рассказал, что немного не доваривает крупу, обжаривает ее на сковороде со сливочным маслом, а после кладет ее в глубокую тарелку и заливает холодным молоком. «Самый кайф», — констатировал блогер.

