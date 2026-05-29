Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:21, 29 мая 2026Россия

Российский боец рассказал о тактике выслеживания солдат ВСУ

RT: Бойцы СВО пропустили солдат ВСУ в лесу и расправились с ними на открытой местности
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы намеренно пропустили пять солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), не дав себя обнаружить в лесу, и расправились с ними позднее на открытой местности. О тактике выслеживания противника рассказал военнослужащий с позывным Паук в беседе с RT.

«Лес сухой, очень тяжело ходить: листья и ветки сухие, все трещит под ногами. И вот мы услышали, как противник идет, человек пять. Мы их пропустили, не дав себя обнаружить. Если бы мы стреляли, то мешали бы деревья. А когда они вышли на открытую местность, где уже ветки нам не мешали, мы их всех положили», — вспомнил Паук.

По его словам, им также пришлось красться за солдатами ВСУ, выжидая удобного момента, чтобы атаковать.

Ранее сообщалось, как другой российский военный с позывным Самолет вызвал на себя огонь. Последовавший за этим бой с ВСУ он описал фразой «раненых много, но только у противника».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о поставках Украине «уничтожителей» российских Су-35

    Лукашенко анонсировал заявление Путина по Армении

    В России отреагировали на обвинения Европы из-за инцидента с беспилотником в Румынии

    Моуринью подписал контракт с «Реалом»

    Обвинявшийся в насилии над женами Башаров получил пощечину от новой девушки

    Мужчинам назвали пять простых привычек для здоровой простаты

    Завкафедрой уголовного права российского вуза отдал аферистам более 15 миллионов рублей

    Смолов поставил крупную сумму на «сухарь» Сафонова в финале ЛЧ

    В Ереване заметили иранскую копию российской «Касты»

    Фанатские футболки стали новым трендом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok