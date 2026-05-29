RT: Бойцы СВО пропустили солдат ВСУ в лесу и расправились с ними на открытой местности

Российские бойцы намеренно пропустили пять солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), не дав себя обнаружить в лесу, и расправились с ними позднее на открытой местности. О тактике выслеживания противника рассказал военнослужащий с позывным Паук в беседе с RT.

«Лес сухой, очень тяжело ходить: листья и ветки сухие, все трещит под ногами. И вот мы услышали, как противник идет, человек пять. Мы их пропустили, не дав себя обнаружить. Если бы мы стреляли, то мешали бы деревья. А когда они вышли на открытую местность, где уже ветки нам не мешали, мы их всех положили», — вспомнил Паук.

По его словам, им также пришлось красться за солдатами ВСУ, выжидая удобного момента, чтобы атаковать.

Ранее сообщалось, как другой российский военный с позывным Самолет вызвал на себя огонь. Последовавший за этим бой с ВСУ он описал фразой «раненых много, но только у противника».