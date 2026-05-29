17:08, 29 мая 2026Россия

Вызвавший на себя огонь боец описал бой фразой «раненых много, но только у противника»

RT: Российский военный вызвал на себя огонь после подслушанного разговора противника
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Река / ТАСС

Российский военный с позывным Самолет вызвал на себя огонь. Последовавший за этим бой он описал фразой «раненых много, но только у противника», пишет RT.

По словам военнослужащего, он с напарником вышел на задание. Вместе они заняли позицию, предварительно проведя разведку. Выяснилось, что солдаты ВСУ успели окопаться — в 50 метрах от себя российские бойцы услышали шум в кустах и разговоры.

«Первую группу подпустили ближе, расстреляли. Только за ними вторая шла, побольше. Началась перестрелка, они пошли на нас. И они все накатывают на нас и накатывают. Ну я третий батальон и попросил немного набросать», — рассказал Самолет.

Его сослуживец вспомнил, как получив координаты, внезапно увидел вышедшего на поле боя и вызывающего на себя огонь бойца. «Потом, когда все закончилось, он говорит: "Раненых много, но только у противника"», — добавил боец с позывным Цапан.

Самолет считает, что риск был оправдан, поскольку он с напарником находился в укрытии, а у штурмовавших его бойцов ВСУ такого преимущества не было.

Ранее сообщалось, как другой боец СВО с позывным Турист в одиночку выбежал на открытое пространство и сорвал прорыв противника. За этот подвиг он был удостоен ордена «Мужества».

