В Союзе биатлонистов России назвали глупостью слова украинского комментатора

В Союзе биатлонистов России (СБР) отреагировали на реплику украинского журналиста Андрея Столярчука, предположившего, что российские болельщики отметят «Боярышником» серебряные медали мужской сборной в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Слова пресс-секретаря СБР Константина Бойцова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Думаю, что Месси, когда бегает по стадиону, особенно играя за сборную Аргентины, там с трибун много всяких глупостей слышится, ну, что же, он будет бегать, всем рты закрывать? Ну, на здоровье. Отвечать на то, что говорят на украинском телевидении… Это глупость. Ну, кричат. Это больше говорит о нем самом, чем о биатлоне или об отношениях России и Украины», — заявил Бойцов.

Ранее 12 января в сети обратили внимание на фрагмент прямой трансляции мужской эстафеты на пятом этапе Кубка мира по биатлону на украинском Первом канале, во время которой Столярчук заявил, что российские болельщики отметят добытое сборной серебро «элитным национальным алкогольным напитком "Боярышник"».

Мужская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира состоялась 11 января. Первыми стали норвежцы, третье место завоевала команда Германии. Украинская сборная финишировала четвертой.

В Иркутске от отравления спиртсодержащей жидкостью «Боярышник», продававшейся под видом средства для принятия ванн, скончались 78 человек.