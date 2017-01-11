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Российские биатлонисты заняли второе место в эстафете на Кубке мира

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Антон Шипулин (на первом плане) и Алексей Волков
Антон Шипулин (на первом плане) и Алексей Волков

Российские биатлонисты Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков заняли второе место в эстафете 4 по 7,5 километров на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На первом этапе эстафеты за сборную России выступал Алексей Волков, на втором — Антон Шипулин, на третьем — Матвей Елисеев, на четвертом — Антон Бабиков. Россияне преодолели дистанцию за 1 час 13 минут и 40,7 секунды, допустили 2 промаха, уступив сборной Норвегии 5,1 секунды. Третье место заняла команда Германии.

В четверг в Рупольдинге состоится женская эстафета.

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