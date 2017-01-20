Шипулин поблагодарил Фуркада за возможность победить в индивидуальной гонке

Российский биатлонист Антон Шипулин поблагодарил француза Мартена Фуркада за предоставленную возможность победить в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Слова спортсмена в пятницу, 20 января, приводит «Матч ТВ».

«Действительно, Антхольц мне очень нравится. Здесь была моя первая победа. Я всегда имею здесь неплохие позиции. Я бы не сказал, что было идеальное самочувствие, но общий результат получился очень хороший. Спасибо Мартену, что дал шанс выиграть», — заявил Шипулин, отметив, что пропустит эстафету на этом этапе, чтобы выступить в масс-старте.

«Мы давно с тренером приняли решение, что стоит остановиться. Не надо бежать в горах три дня подряд», — подчеркнул спортсмен.

Шипулин стал первым в индивидуальной гонке, которая прошла в пятницу, 20 января. Он преодолел 20-километровую дистанцию за 50 минут 38,1 секунды. Второе место занял француз Фуркад, который уступил россиянину 41 секунду.

В общем зачете Кубка мира Шипулин поднялся на вторую строчку. В его активе 500 очков. Лидирующий Фуркад набрал 784 балла. Тройку лидеров замыкает немец Симон Шемпп (486 очков).

Этап в Антхольце проходит с 19 по 22 января.