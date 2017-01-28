Бывший футболист «Шальке» продолжит карьеру в «Локомотиве»

Московский футбольный клуб «Локомотив» подпишет контракт с перуанским полузащитником Джефферсоном Фарфаном. Об этом в субботу, 28 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к клубу.

«Фарфан прошел медосмотр в клинике в одной из европейский стран и теперь едет в расположение "Локомотива" для подписания контракта. Это произойдет не сегодня, но уже есть договоренность о подписании. В ближайшие дни должны объявить официально», — заявил источник.

Сроки контракта и зарплата хавбека не сообщаются.

«Локомотив» на клубной странице в Twitter опубликовал видео, где на игровую клубную футболку наносится восьмой номер. Как сообщил источник, Фарфан будет выступать именно под этим номером.

Ранее Фарфан защищал цвета перуанского «Альянса Лима», голландского ПСВ, немецкого «Шальке». Последним клубом 32-летнего полузащитника была «Аль-Джазира» из ОАЭ.

После 17 туров Российской футбольной Премьер-лиги «Локомотив» с 23 очками занимает 10-е место в таблице.