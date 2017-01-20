Спорт
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Бывший полузащитник «Локомотива» попытается отсудить у ФИФА 15 миллионов евро

Перейти в «Мою Ленту»
Лассана Диарра
Лассана Диарра

Французский полузащитник «Марселя» Лассана Диарра попытается отсудить 15 миллионов евро у Международной федерации футбола (ФИФА) и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) за срыв перехода в клуб чемпионата Бельгии «Шарлеруа». Об этом сообщает L'Equipe.

В четверг, 19 января, суд обязал ФИФА выплатить Диарра 60 тысяч евро, однако сам игрок остался недоволен таким решением и намерен подать иск на 15 миллионов евро.

Причиной разбирательств стал сорванный в феврале 2015 года трансфер полузащитника в «Шарлеруа». Перед началом сезона 2014/2015 Диарра самовольно покинул московский «Локомотив», в результате чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу в ФИФА. Палата по разрешению споров признала расторжение договора законным и обязала футболиста выплатить неустойку в размере 10,5 миллиона евро.

Бельгийская команда не пожелала выплачивать штраф вместо игрока и обратилась в ФИФА и KBVB с просьбой о предоставлении соответствующих гарантий. В результате контракт футболиста с «Шарлеруа» не был заключен. Диарра считает, что это произошло из-за ФИФА и KBVB, которые не успели дать гарантий.

Состав «Локомотива» француз пополнил в августе 2013 года, перейдя из махачкалинского «Анжи». Также игрок выступал за мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». В активе Диарра 34 матча в составе сборной Франции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
La Fifa doit verser 60.001 euros à Lassana Diarra
«Локомотив» вдвое снизил штраф за сбежавшего из клуба футболиста
Бывший футболист «Анжи» и «Реала» отклонил предложение «Спартака»
Последние новости
Трамп подписал первые указы на посту президента США
Инженерные войска впервые за 30 лет навели мост зимой
В Стамбуле обстреляли из гранатомета офис правящей партии Турции
Бывший полузащитник «Локомотива» попытается отсудить у ФИФА 15 миллионов евро
Названа дата выхода пятого сезона «Карточного домика»
Бывший президент Гамбии согласился уступить власть преемнику
Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек
Другие материалы рубрики
16:00 20 января 2017
Александр Бублик

«Возвращение в Россию исключено»

Теннисист Бублик — о смене гражданства, разговорах с Тарпищевым и Федерером
22:14 20 января 2017

Появилось видео смертельной аварии на Ралли в Монте-Карло

20:05 20 января 2017

Шипулин поблагодарил Фуркада за возможность победить в индивидуальной гонке

23:35 18 января 2017

Российская команда Gazprom-RusVelo примет участие в велогонке «Джиро д'Италия»

01:17 16 января 2017

Уходим в Австрал

За кого болеть на Открытом чемпионате Австралии-2017
17:58 20 января 2017

Шипулин победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону

19:17 18 января 2017

В сети обрушились с критикой на выложившего фото из мечети соперника Кличко

21:03 20 января 2017

Российская бегунья рассказала о попытке WADA устроить допрос с применением силы

16:08 19 января 2017
Сергей Горбачев

«В марсельской тюрьме гашиш курят как сигареты»

Отбывший срок во Франции футбольный фанат о наркотиках, англичанах и Достоевском
16:00 20 января 2017

Игрок «Спартака» пообещал дойти до Италии пешком в случае победы в ЧР

22:19 18 января 2017

Бывший футболист «Спартака» сравнил российский и американский расизм

18:45 20 января 2017

Российский бегун в новом фильме ARD назвал замешанных в допинге тренеров

Россия
«Им такая жизнь в Москве милей, чем на родине»
Много ли надо бездомным, чтобы выжить в большом городе
Дмитрий Медведев и Владимир Путин в предвыборном штабе после окончания голосования на выборах президента России в 2000 годуЖизнь в выдвижении
Когда Путин сообщит о своих планах на президентские выборы 2018 года
«Пустая голова и тело без сердца»
Художник Олег Кулик о том, почему Ленина следует оставить как арт-объект
В Госдуме отчитались о разборе «законодательных завалов»
Защитники Исаакия собрались подать в суд на Смольный
Съезд после триумфа
Какие задачи стоят перед «Единой Россией»
В КПРФ выступили против наказания за отрицание событий Октябрьской революции
Все материалы
Мир
Клятва американскому величию
Инаугурация Дональда Трампа
Барак ОбамаБлагие намерения на неправильной стороне истории
Почему Барак Обама почти во всем потерпел неудачу
Crips на похоронах Туки УильямсаЧерно-красные против черно-синих
Уличная война в Лос-Анджелесе и далее везде
В Стамбуле обстреляли из гранатомета офис правящей партии Турции
Бывший президент Гамбии согласился уступить власть преемнику
Трамп подписал первые указы на посту президента США
Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек
Все материалы
Бывший СССР
Мигранты в восточной ЕвропеФорточка в Европу
Зачем Лукашенко лагеря для беженцев в Белоруссии
Чубаров поторопил Порошенко с передачей полуострова крымским татарам
Покупатель перед продуктовым магазином в КиевеДали на водку
Как на украинские прилавки попадают товары из ДНР и ЛНР
Харьковский мэр отказался переименовать проспект Героев Сталинграда
В Крыму просьбы Чубарова о создании автономии объяснили желанием стать ханом
В Одесской области боевика «Правого сектора» избили за участие в АТО
Пьяные украинские солдаты угнали БМП и ранили сослуживцев из пулемета
Все материалы
Финансы
NEW YORK, NY - NOVEMBER 08: Campaign chairman John Podesta speaks on stage at Democratic presidential nominee former Secretary of State Hillary Clinton's election night event at the Jacob K. Javits Convention Center November 9, 2016 in New York City. Clinton is running against Republican nominee, Donald J. Trump to be the 45th President of the United States. Лица трампономики
Как команда нового президента превращает США в корпорацию
США выйдут из Транстихоокеанского партнерства
Шувалов назвал сроки действия мер по снижению волатильности рубля
ЦБ вступился за карты «Мир»
Цена на нефть Brent поднялась выше 55 долларов за баррель
Орешкин заявил о росте зарплат россиян на восемь процентов
Бери и не плати
Как «Нафтогаз» разоряет Украину
Все материалы
Бизнес
Перевели стрелку
Украина въезжает в Европу по рельсам
Лукашенко поручил найти замену российской нефти
Вопросы Давоса
О чем говорили участники Всемирного экономического форума
Глава Telenor опроверг слова Чубайса о царящем в Давосе ужасе
Кремль прокомментировал закрытие фабрики «Рошен» в Липецке
Дума ратифицировала соглашение о строительстве «Турецкого потока»
Шувалов назвал главный вопрос экономического форума в Давосе
Все материалы
Силовые структуры
Заложники ситуации
Зачем США разворачивают бригаду в Восточной Европе
Наводящие мосты
Инженерные войска отмечают профессиональный праздник
CH-53K King StallionСколько стоит вертолет
В поисках шеста для технологического барьера
Инженерные войска впервые за 30 лет навели мост зимой
Армия США потребовала создать кассетный боеприпас с квадрокоптерами-камикадзе
Достучаться до небес
Как в криминальной России разбираются с доносчиками
Появилась ориентировка на ранившего столичных полицейских «перовского стрелка»
Все материалы
Наука и техника
Осталось прикопать
Неуязвимые бактерии угрожают гибелью человечеству
Японская бригада
Как якудза завоевывала власть и уважение в Японии: обзор Yakuza 0
Человека признали виновником исчезновения гигантских животных Австралии
Трампа заставили отказаться от собственного телефона
Адский пепел
Что сотворило с человечеством мощнейшее в истории извержение вулкана
Спиральная галактика NGC 3521Их взрывы
Найден источник инопланетных сигналов
В США научились быстро создавать мутантов
Все материалы
Спорт
Александр Бублик«Возвращение в Россию исключено»
Теннисист Бублик — о смене гражданства, разговорах с Тарпищевым и Федерером
Появилось видео смертельной аварии на Ралли в Монте-Карло
Сергей Горбачев«В марсельской тюрьме гашиш курят как сигареты»
Отбывший срок во Франции футбольный фанат о наркотиках, англичанах и Достоевском
Шипулин поблагодарил Фуркада за возможность победить в индивидуальной гонке
Бывший полузащитник «Локомотива» попытается отсудить у ФИФА 15 миллионов евро
Шипулин победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону
Российская бегунья рассказала о попытке WADA устроить допрос с применением силы
Все материалы
Культура
Революционный держите шаг
В 2017 году в театре нас ждут большие потрясения
Парадокс акына
В чем прав лауреат Сталинской премии Джамбул
Наверх возьмут не всех
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Рая» до «Трех иксов»
Названа дата выхода пятого сезона «Карточного домика»
Премии «Сезар» объявили бойкот из-за обвиняемого в изнасиловании Полански
Моби выпустил протестный клип
Найдена третья фотография Шопена
Все материалы
Интернет и СМИ
«Пацаны вообще ребята»
Как русские гопники покорили интернет и научили Запад сидеть на кортах
Кулер задымился
Как прекрасные девушки заставили югославов полюбить компьютеры
Игроман как наркоман
Почему подростков пытают током и убивают за любовь к интернету
Во время инаугурации Трампа полиция задержала корреспондента RT
В сети простились со ставшим мемом псом-певцом
Елену Летучую в образе Кутузова признали угрозой обороноспособности России
«Русские хакнули салют»
В сети посмеялись над фейерверком Трампа с надписью «Соединенные Штаты России»
Все материалы
Ценности
Марко ван Альтен«Россиянки заказывают Bentley под цвет лака для ногтей»
Глава Bentley Motors в России раскрывает секреты фирмы
Генеральный директор TAG Heuer в России предрек взлет популярности смарт-часов
Челябинская компания отчеканила Трампа на монетах за 10 тысяч долларов
Louis Vuitton сшил рабочую одежду из шелка и кашемира
Audi выпустила 8-миллионный автомобиль с полным приводом
ЦУМ привез в Москву новые ювелирные бренды
Руководитель Bentley подтвердил возможность выпуска электромобиля
Все материалы
Путешествия
Земля медведей
Невероятная Камчатка в фотографиях Владимира Медведева
Обойдемся без «шенгена»
Как летать через Европу без визы
Ржавый «Тигр»
Как четверо россиян на старом ВАЗ-2106 доехали из Петербурга в Гамбию
СМИ анонсировали восстановление авиасообщения с Египтом в течение месяца
Британскому туристу дали семь месяцев тюрьмы за мат в самолете
Российская туристка скончалась после ДТП на Пхукете
Россия открыла туристический офис в Мадриде
Все материалы
Из жизни
Лица не увидать
Пользовательницы Instagram посвящают аккаунты своим пятым точкам
Пернатый премиум-класса
Турецкие коллекционеры тратят последние деньги на элитных голубей
Дональд Трамп с женой Меланией и моделью Хайди Клум в 2008 годуБойкот по-голливудски
На инаугурации Трампа не будет звезд?
В США шоссе засыпало драже Skittles для скотины
В Германии изготовили нижнее белье с кодовым замком и сигнализацией
«Этим парням не нужен от меня секс»
История феминистки из Абу-Даби, которая живет за счет мужчин
Австралийский дайвер подружился с акулой
Все материалы
За сотку до центра?
Настоящие раритеты, заканчивающие жизнь в роли африканского такси
Тридцатисемилетнюю «Ниву» оценили в пять миллионов рублей
Тест-драйв самого красивого бюджетника
Длительный тест Renault Kaptur, симпатичнейшего из бюджетников: часть первая
Фанаты Dodge Viper попросили денег на рекорд Нюрбургринга
Тест седана с динамикой суперкара
Тест Audi S8 Plus — представительского седана с максималкой 305 км/ч
На Ралли Монте-Карло погиб зритель
5 уникальных суперкаров, погибших в авариях
Очень редкие автомобили, которые закончили жизнь в ДТП
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
Москве предрекли торговый провал
Все материалы