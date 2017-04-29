МИД отреагировал на публикацию The Sun о «расизме в России»

МИД России раскритиковал британское издание The Sun за публикацию материала о беспорядках на футбольном матче между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером». Он вышел под заголовком «Расизм в России». Комментарий Министерства иностранных дел РФ размещен в субботу, 29 апреля, на сайте ведомства в разделе «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России».

«Удивлены непрофессионализмом популярного британского таблоида The Sun, опубликовавшего 27 апреля сего года в онлайн-разделе Football видео "Расизм в России" о бесчинствах украинских футбольных болельщиков в Киеве», — отметили в МИД.

Ведомство также сообщает, что редакция The Sun «подправила свой первоначальный текст после соответствующей реакции читателей в социальных сетях». Публикация на сайте издания на данный момент озаглавлена «Расизм на Украине».

«У нас остаются вопросы относительно причин допущенной британцами "географической ошибки"», — говорится в сообщении министерства.

Там также указали на то, что, судя по всему, «сбываются наши прогнозы о попытках западных СМИ нанести ущерб репутации России как страны, готовящейся принять Кубок конфедераций в 2017 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году».

«Фанаты киевского "Динамо" допустили шокирующее проявление расизма в проигранном донецкому "Шахтеру" матче», — отмечается в материале, который ранее был опубликован с заголовком «Расизм в России».

26 апреля пресс-служба киевского «Динамо» сообщила, что представители клуба заявили в полицию о нацистской символике в фанатском секторе обоих клубов. «Выражаем надежду на проведение полного, всестороннего и объективного расследования данного преступления и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности», — говорится в сообщении клуба.

Встреча между «Динамо» и «Шахтером» прошла 21 апреля в Киеве и завершилась победой донецкого клуба со счетом 1:0.