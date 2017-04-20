Мутко оправдал снегопадами низкое качество газона на стадионе в Петербурге

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал слухи о неудовлетворительном качестве газона на стадионе Санкт-Петербург. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Могу заверить, что к Кубку конфедераций поле в Петербурге будет в идеальном состоянии. Просто вы видите какая сейчас погода? Снегопад был. Конечно, в таких условиях трава на улице не вырастет. Мы должны быть реалистами. Но агрономы там хорошие, все будет нормально. Никаких проблем не возникнет! И дополнительных вливаний не потребуется», — заявил Мутко.

Чиновник отметил, что в целом страна готова к Кубку конфедераций во всех городах, в которых должны пройти матчи турнира. Ранее в СМИ появились сообщения, что газон арены в Санкт-Петербурге требует дополнительных финансовых вложений.

Стадион примет четыре матча Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, а также семь игр чемпионата мира — в 2018-м, который начнется 14 июня и завершится 15 июля.