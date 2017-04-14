Мутко отчитался о доходах за 2016 год

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заработал 9,01 миллиона рублей за отчетный финансовый год с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В собственности Мутко указаны квартира площадью 252,7 квадратных метра, где Мутко принадлежит треть, и квартира площадью 150,8 квадратных метров (1/4 доля), а также автомобиль Mercedes-Benz Е350.

Также отмечается, что в пользовании семьи Мутко на безвозмездной основе находится квартира площадью 117,8 квадратных метра. Все перечисленные объекты находятся в России.

Доходы действующего министра спорта Павла Колобкова за 2016 год составили 5,7 миллиона рублей.

Ранее в пятницу сообщалось, что президент России Владимир Путин заработал в прошлом году почти 8,9 миллиона рублей.