Уехавший в Англию тренер Слуцкий рассказал о любви к России

Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий назвал свой переезд в Англию чисто карьерной вещью. Слова специалиста приводит «Советский спорт».

«Я — не диссидент, который убежал из страны и говорит, что в родной стране все плохо. В России все хорошо и замечательно. Я финансирую вместе с ЦСКА 50 на 50 школу, вкладываю собственные средства в волгоградских мальчишек. Помогаю отечественным благотворительным фондам. Я люблю Россию, просто мне хочется получить новый вызов в своей карьере, как и многим футболистам», — сказал Слуцкий.

Специалист также назвал себя патриотом. «Мой переезд в Англию - чисто карьерная вещь, которая мне интересна. Но в плане внутреннего содержания, я патриот России, каких надо еще поискать», — заявил тренер.

В понедельник сообщалось, что Слуцкий возглавит клуб английского чемпионшипа «Халл Сити». Соглашение будет подписано на два года.

Последним местом работы 46-летнего тренера был ЦСКА. Он проработал в московском клубе с 2009 по 2016 год, завоевав с командой семь трофеев. Тренер ушел в отставку в декабре 2016 года.