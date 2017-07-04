Выступавший за ЦСКА с 2010 года сербский футболист покинул клуб

Сербский полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич покинул клуб. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com».

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Соглашение 30-летнего серба с армейцами истекало 30 июля. ЦСКА предлагал игроку новый контракт с 30-процентным понижением зарплаты (с 2,2 до 1,5 миллиона евро в год), но он отказался. Сообщается, что Тошич может продолжить карьеру в клубе из ОАЭ, но официального подтверждения этой информации нет.

В феврале сообщалось о желании Тошича получить российское гражданство.

Тошич перешел в ЦСКА из «Манчестер Юнайтед» в 2010 году. За 7 лет хавбек провел за армейцев 234 матча, в которых забил 46 мячей. С российским клубом серб трижды выиграл премьер-лигу, дважды Кубок и один раз Суперкубок страны.