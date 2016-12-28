Серб и швед из ЦСКА посмотрели «Иронию судьбы» и съели оливье

Видео: PFC CSKA Moscow / YouTube

Сербский полузащитник ЦСКА Зоран Тошич и шведский хавбек армейцев Понтус Вернблум приняли участие в съемках видеопоздравления фанатов красно-синих с Новым годом. Ролик размещен в аккаунте московского клуба в YouTube.

Футболисты посмотрели фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Тошич принес «Советское шампанское» и мандарины, а Вернблум угостил партнера по команде оливье.

После 17 туров ЦСКА с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера — московского «Спартака» — на восемь очков.