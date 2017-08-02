Неймар сообщил партнерам по «Барселоне» о переходе в ПСЖ

Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар сообщил своим одноклубникам о переходе во французский ПСЖ. Об этом сообщает Sport.es.

Форвард рассказал о своем решении партнерам перед утренней тренировкой каталонской команды в среду, 2 августа. По информации источника, футболисты «Барселоны» пытались уговорить Неймара остаться, но бразилец все равно намерен поменять команду.

Во вторник, 1 августа, сообщалось о создании «Барселоной» коалиции против ПСЖ с целью изолировать команду от европейского футбола. Каталонцы считают парижан угрозой установленному порядку в футболе из-за трансфера Неймара, так как французский клуб готов выплатить прописанную в контракте бразильца сумму отступных — 222 миллиона евро.

25-летний Неймар выступает за «Барселону» с 2013 года. Его контракт действует до 2021-го. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 30 матчах испанской примеры, отметившись 13 голами и 16 голевыми передачами.