Неймар заставит «Барселону» расплатиться

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар подал иск на испанскую «Барселону». Об этом сообщает El Mundo.

По информации источника, бразилец попытается заставить каталонцев выплатить ему вторую часть бонуса, который был ему обещан за подписание нового контракта в 2016 году. Сумма должна была попасть на счета Неймара в два этапа, однако второй перевод не состоялся из-за перехода форварда во французскую команду. Бразилец считает, что он потерял около 30 миллионов евро, которые «Барселона» была обязана выплатить.

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Каталонцы, в свою очередь, выступают против перевода денег, потому что Неймар сам разорвал контракт ради трансфера в ПСЖ. Клуб также указывает на то, что из-за этого понес убытки на 75 миллионов евро, и подал встречный иск.

Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро. В составе каталонцев он выступал четыре года, выиграв дважды чемпионат Испании и один раз Лигу чемпионов.

По сообщениям СМИ, бразилец несчастен в новом клубе, несмотря на особые условия, прописанные в его контракте. Неймар мечтает о переходе в «Реал», который является принципиальным соперником «Барселоны».

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