Носивший Роналду на руках кикбоксер вернется на ринг

Голландский кикбоксер Бадр Хари, известный дружбой с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду, вернется на ринг. Спортсмен анонсировал свое участие в турнире Glory 51 на своей странице в Instagram.

«Для меня не существует границ», — написал Хари.

Его соперником станет 34-летний голландец Хесди Гергес. Поединок пройдет в Роттердаме и станет для Хари первым с 2016 года. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Рико Верхувену.

Зимой 2017 года Хари был приговорен к двум годам лишения свободы за разбой в 2012-м. Спортсмен провел за решеткой полгода, оставшуюся часть срока. Наибольшую известность Хари получил из-за дружбы с Роналду. Осенью 2015-го кикбоксер выложил в Instagram фотографию, на которой он держал португальца на руках. Снимок породил волну слухов о нетрадиционной сексуальной ориентации футболиста «Реала».

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