Роналдо нашел аналог Месси

Бывший нападающий мадридского «Реала» Роналдо заявил, что считает форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха похожим на лидера «Барселоны» Лионеля Месси. Слова бразильца приводит El Partidazo de COPE.

«Я люблю Салаха. Он невероятный игрок с потрясающими возможностями. Он как Месси. Недавно я прочитал, что египтянин считал меня своим кумиром. Я был восхищен», — заявил Роналдо.

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«Реал» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов 26 мая. Встреча состоится в Киеве. По мнению Роналдо, испанский клуб одержит победу со счетом 3:2. Мадридцы являются действующими обладателями трофея.

В сезоне-2017/2018 на счету Салаха 48 мячей в 56 поединках во всех турнирах. Он был назван лучшим игроком Английской премьер-лиги по версии Ассоциации футбольных журналистов. В 59 играх Месси также забил 48 раз.

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