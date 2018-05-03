Игрок «Ливерпуля» захотел уничтожить Роналду

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено заявил, что уничтожил бы нападающего «Реала» Криштиану Роналду в преддверии финала Лиги чемпионов. Слова футболиста приводит Cadena Cope.

«Если бы у меня была такая возможность, я бы уничтожил Роналду», — отметил Морено.

Он также рассказал, какими в жизни являются лучший бомбардир команды Мохамед Салах и главный тренер Юрген Клопп: «Клопп — очень сентиментальный парень, и у него определенно есть особенная связь с Лигой чемпионов. Что касается Салаха, он потрясающий игрок, который был очень важен для нас в течение всего сезона. Будем надеяться, что ему удастся еще один особенный матч».

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«Ливерпуль» вышел в финал, победив по итогам двухматчевого противостояния итальянскую «Рому». В первой встрече англичане на своем поле разгромили соперника со счетом 5:2, а во второй проиграли — 2:4.

«Реал» оказался сильнее мюнхенской «Баварии». В Германии испанская команда переиграла соперника (2:1), а ответный поединок завершился вничью — 2:2.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

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