«Зенит» потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» проиграл немецкому клубу «РБ Лейпциг» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 5 ноября на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 0:2. Первый мяч в компенсированное к первому тайму время забил полузащитник Диего Демме. Во втором тайме голом отметился хавбек Марсель Забитцер (63-я минута).

Это второе поражение «Зенита» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В прошлом туре клуб на выезде проиграл немецкой команде со счетом 1:2. До этого петербуржцы обыграли «Бенфику» и сыграли вничью с «Лионом».

Таким образом, сине-бело-голубые после четырех туров имеют четыре очка и пока занимают второе место в группе G. На первом месте располагается «РБ Лейпциг» (девять очков), на третьем — французский «Лион» (4 очка). Последнее место занимает португальская «Бенфика», с тремя очками. Другой матч группы G между «Бенфикой» и «Лионом» начнется в 23:00 по московскому времени.

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