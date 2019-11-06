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Капитан «Ювентуса» вынес мяч «с ленточки» в матче с «Локомотивом»

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Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи вынес мяч с линии ворот в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Видео появилось в Twitter «Матч ТВ».

Во втором тайме Бонуччи, находясь «на ленточке», выбил мяч ногой и спас туринцев от гола.

Встреча завершилась победой «Ювентуса» со счетом 1:2. Туринцы лидируют в группе D, набрав 10 очков. «Локомотив» занимает третье место с тремя очками.

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