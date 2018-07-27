Игрок вынес мяч «с ленточки» ударом через себя и забил пяткой в одном матче

Полузащитник итальянского «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг вынес мяч с линии ворот и отметился голом пяткой в товарищеском матче с клубом «Судтироль». Видеозапись игрок опубликовал в своем Twitter.

В первом тайме Боатенг, находясь «на ленточке», вынес мяч ударом в падении через себя и спас свою команду от гола. Затем он побежал в атаку, которую завершил точным ударом пяткой практически с линии штрафной. Этот мяч стал единственным в игре.

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