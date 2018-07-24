Дальний удар на последней минуте даровал клубу победу

Венгерский футболист «Астаны» Ласло Кляйнхайслер забил гол из-за пределов штрафной и позволил своему клубу победить датский «Митьюлланд» в квалификации Лиги чемпионов. Видео опубликовано в Youtube-канале Football Score.
Венгерский хавбек сделал счет 2:1 на 94-й добавленной минуте. Для 24-летнего хавбека мяч стал вторым в матче. Ответный поединок пройдет в Дании 1 августа. В случае победы по итогам противостояния казахстанский клуб встретится с победителем пары «Динамо» Загреб —«Хапоэль» Беэр-Шева.
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