В Англии выбрали лучший гол сезона

Гол марокканского полузащитника «Саутгемптона» Софиана Буфаля признан лучшим в сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Видео размещено в официальном Twitter-аккаунте турнира.
Буфаль забил победный мяч в ворота клуба «Вест Бромвич» во встрече 9-го тура АПЛ. Марокканец получил на своей половине поля и устремился к воротам «Вест-Бромвича», попутно обыграв нескольких соперников. Точный удар Буфаля после сольного проохода принес его клубу победу со счетом 1:0.
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