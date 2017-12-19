Показан лучший гол группового этапа Лиги чемпионов

Нападающий турецкого «Бешикташа» Дженк Тосун стал автором лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18. Видео было опубликовано на YouTube-канале Emirhan Oğuz.

Голосование прошло на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Тосун отличился в матче первого тура группового этапа с «Порту». После его удара из-за пределов штрафной мяч нырнул в ворота Икера Касильяса. Встреча прошла 13 сентября в Португалии и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бешикташ» сыграет с «Баварией», «Порту» — с «Ливерпулем».

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