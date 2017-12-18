Футболист забил мяч ценой тройного перелома

Нападающий немецкого «РБ Лейпциг» Марсель Хальстенберг забил гол в ворота «Герты» в матче национального чемпионата и получил тройной перелом. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба. Видеозапись момента опубликована на YouTube-канале FOX Soccer.

Футболист набрал высокую скорость и замкнул головой подачу партнера, однако не сумел остановиться и налетел на штангу, после чего упал на руку. Гол Хальстенберга не помог его команде избежать поражения со счетом 2:3.

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