Мексиканский голкипер выбил мяч и сломал ногу

Голкипер футбольного клуба «Атлас» Оскар Устари получил серьезную травму в матче 8-го тура чемпионата Мексики против «Тигрес». Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте DeLaCunaAlInfierno.

На 82-й минуте встречи вратарь выбивал мяч от ворот и в момент выноса сломал ногу. Кость вылетела из коленной чашечки Устари из-за разрыва связок.

Матч завершился со счетом 1:1. Сроки восстановления 31-летнего футболиста неизвестны.

В августе полузащитник английского «Фулхэма» Лукас Пиазон получил перелом ноги из-за жесткого подката хавбека «Лидса» Конора Шонесси.