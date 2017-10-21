В сети ужаснулись ранам принявшей кровавую ванну девушки-бойца

Пользователей Twitter ужаснуло состояние лица американского бойца смешанного стиля (ММА) Хизер Харди, которая получила перелом носа в бою с соотечественницей Кристиной Уильямс на турнире Bellator 285. Видеозапись опубликована в аккаунте Ruudboy MMA.

Уильямс ударом ноги сломала сопернице нос, из-за чего лицо Харди оказалось в крови. В результате она проиграла техническим нокаутом.

«Ничего себе, посмотрите в замедленном, как Хитер Харди была избита Кристиной Уильямс в кровавой ванне».

«Как хорошо, что мой вечер пятницы не был похож на то, что случилось с Хитер Харди. Черт».

«Хитер Харди жестоко избита. Ее лицо — сплошное месиво. Кровь из ушей, носа и глаз».

«Кристина Уильямс вскрыла лицо Хитер Харди. Ужасный удар. Столько крови».

Харди проводила второй бой по правилам ММА. В первом поединке она нокаутировала свою соперницу. На счету Уильямс также два боя, однако она в обоих одержала победу.

Главным событием турнира стала встреча между россиянином Александром Шлеменко и голландцем Гегардом Мусаси. Бой продлился все три раунда, а судьи единогласно признали победителем Мусасси. В ответ на это Шлеменко заявил, что подаст протест, так как не согласен с решением.