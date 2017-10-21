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Российский боец Шлеменко уступил голландцу Мусаси

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко уступил голландцу Гегарду Мусаси в поединке, прошедшем в рамках турнира Bellator 185. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок проходил в среднем весе (до 84 килограммов) и продлился три раунда. Все трое судей отдали победу со счетом 29:28 голландцу. После объявления победителя зрители встретили судейское решение недовольным гулом.

Представитель Bellator сообщил ТАСС, что Мусаси после боя был доставлен в госпиталь с подозрением на перелом орбитальной кости. Голландец получил гематому под правым глазом в первом раунде.

Шлеменко рассказал ТАСС, что подаст протест на результат поединка. «Я совершенно не согласен, первый раунд я проиграл, а остальные? Во втором и третьем я не проиграл, Мусаси удивил меня тем, что не смог ни разу хорошо попасть. Его очень сильно тянули, записали меня в проигравшие, вроде как "похоронили" меня заранее. Не может честно выиграть, будем засуживать», — указал он.

При этом боец отметил, что судейское решение вряд ли будет изменено. «Я старался, работал, но у меня как минимум украли победу», — добавил Шлеменко.

32-летний Мусаси имеет опыт выступлений в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Голландец провел 50 боев в профессиональной карьере, эта победа стала для него 43-ей. В активе 33-летнего Шлеменко 56 побед (31 нокаутом) при десяти поражениях.

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