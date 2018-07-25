Назван лучший гол чемпионата мира в России

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала гол защитника сборной Франции Бенжамена Павара в ворота аргентинцев лучшим на чемпионате мира 2018 года. Видео появилось в Twitter-аккаунте организации.

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 25 июля 2018, 14:35

Матч между сборными Франции и Аргентины прошел в рамках 1/8 финала турнира и завершился со счетом 4:3 в пользу французов. Павар на 57-й минуте забил второй мяч, сравняв счет.

В тройку лучших голов вошли также мяч колумбийца Хуана Кинтеро в ворота сборной Японии и гол хорвата Луки Модрича аргентинцам.

Выбор победителя был сделан путем онлайн-голосования.

24 июля ФИФА представила имена 10 претендентов на звание футболиста и тренера года. Победители будут объявлены 24 сентября на церемонии в Лондоне.

Чемпионат мира-2018 завершился 15 июля. Победителем стала сборная Франции, одержавшая победу над командой Хорватии со счетом 4:2.

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