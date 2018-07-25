Объявлена сборная ЧМ-2018 по версии болельщиков

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала в Twitter-аккаунте символическую сборную чемпионата мира 2018 года по версии болельщиков.

Больше всего голосов набрал полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич, признанный лучшим игроком чемпионата мира 2018 года. В список лучших также попали вратарь Тибо Куртуа (Бельгия), защитники Марсело (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция), Диего Годин (Уругвай), Тиаго Силва (Бразилия); полузащитники Филиппе Коутиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Кевин де Брейне (Бельгия); нападающие Криштиану Роналду (Португалия), Гарри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция).

Россиян в списке лучших футболистов по версии болельщиков нет.

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24 июля ФИФА представила имена 10 претендентов на звание футболиста и тренера года. Победители будут объявлены 24 сентября на церемонии в Лондоне.

Чемпионат мира-2018 завершился 15 июля. Победителем стала сборная Франции, одержавшая победу над командой Хорватии со счетом 4:2.

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