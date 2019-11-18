Роналду придумал способ помириться с футболистами «Ювентуса»

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Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пригласил партнеров на ужин, чтобы извиниться за свое поведение во время матча чемпионата Италии против «Милана». Об этом сообщает Sport Mediaset со ссылкой на газету La Repubblica.

Встреча игроков состоится перед игрой с «Аталантой», которая намечена на субботу, 23 ноября. Отмечается, что на ужине Роналду лично принесет извинения футболистам «Ювентуса».

10 ноября «Ювентус» обыграл «Милан» благодаря голу Пауло Дибалы, который заменил Роналду на 54-й минуте встречи. Португалец, уходя с поля, отказался пожать руку тренеру туринцев Маурицио Сарри и оскорбил его, после чего ушел в раздевалку и покинул арену до окончания матча.

Руководство клуба не стало наказывать форварда, однако его поведение вызвало недовольство у многих футболистов «Ювентуса», которые потребовали от него извинений. Роналду объяснил, что не любит, когда его меняют, но при этом признал, что в матче с «Миланом» был готов не на 100 процентов.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии на счету Роналду пять мячей в десяти играх. В четырех матчах Лиги чемпионов он отличился лишь однажды.

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