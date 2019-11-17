Обматеривший тренера и сбежавший со стадиона Роналду объяснился

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду объяснил свое эмоциональное поведение после замен во время последних матчей за туринцев. Его слова приводит A Bola.

Роналду заявил, что в последние три недели был не до конца готов. «Не было никакого конфликта, но вы знаете, что я не люблю, когда меня меняют. Я пытался помочь "Ювентусу", даже играя с травмой», — отметил он. Футболист добавил, что клуб знал о его состоянии, но он сам был готов жертвовать собой.

14 ноября Роналду жестко отреагировал на вопрос о своей форме. Тогда он заявил, что с ним все в порядке и он хочет раз и навсегда закрыть эту тему.

В последних двух матчах за «Ювентус» Роналду был заменен. 10 ноября «бьянконери» обыграли «Милан» за счет гола Пауло Дибалы, который заменил Роналду на 54-й минуте встречи. Португалец обматерил главного тренера туринцев Маурицио Сарри и покинул арену до окончания матча. За это руководство клуба не оштрафовало форварда.

7 ноября схожая ситуация произошла во время матча Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Роналду был заменен в концовке матча и в ярости покинул поле. Позже Сарри объяснил поведение португальца тем, что его беспокоила травма колена.

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