Роналду жестко ответил журналистам на вопрос о своей форме

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду жестко отреагировал на вопрос о своей форме. Его слова приводит Football Italia.

Роналду в беседе с журналистами заявил, что с ним все в порядке и он хочет раз и навсегда закрыть эту тему. «Я в хорошей форме. Баланс определенно положительный. Теперь берите интервью у других», — добавил он.

В последних двух матчах за «Ювентус» Роналду был заменен. 10 ноября «Ювентус» обыграл «Милан» за счет гола Пауло Дибалы, который заменил Роналду на 54-й минуте встречи. Португалец отбматерил главного тренера туринцев Маурицио Сарри и покинул арену до окончания матча. Руководство клуба не оштрафовало форварда.

7 ноября схожая ситуация произошла во время матча Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Роналду был заменен в концовке матча и в ярости покинул поле. Позже Сарри объяснил поведение португальцам тем, что его беспокоила травма колена.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии на счету Роналду пять мячей в десяти играх. В четырех матчах Лиги чемпионов он отличился лишь однажды.

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