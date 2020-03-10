Чемпион мира по футболу разнес съемный дом и был вынужден заплатить

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити заплатит 33 тысячи евро за порчу имущества в доме, который он снимал. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что владелец жилища был вынужден подать на француза в суд, потому что тот разнес мебель и двери. Кроме того, повреждены оказались потолки, стены и полы. Выезжая, Умтити также оставил включенной плиту. Источник сообщает, что футболист уже выплатил арендодателю 13 тысяч евро. Теперь ему осталось перевести на его счет еще 20 тысяч.

Умтити — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. За «Барселону» защитник выступает с 2016 года. В текущем сезоне на его счету 11 матчей в чемпионате Испании и три игры в Лиге чемпионов.

В ноябре 2018-го сообщалось, что одноклубник Умтити Усман Дембеле оставил после себя кучи мусора и потерял ключи от съемного дома в Дортмунде. Футболист переехал в Барселону, после чего на него подал в суд хозяин жилья. Отмечалось, что форвард также разорвал договор, не выплатив 15 тысяч евро.

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