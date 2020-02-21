Чемпион мира по футболу стал игроком худшего клуба РПЛ

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского защитника Адиля Рами, заявил, что его клиент стал игроком «Сочи». Его слова приводит Sport24.

«Все хорошо, переговоры завершены. Теперь он игрок "Сочи"», — подтвердил Руиз ранее появившуюся информацию о том, что Рами перейдет в стан худшего клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). Сообщалось, что защитником движет желание помочь «Сочи» избежать вылета из элитного дивизиона. Сейчас команда занимает 16-е место.

Последним клубом Рами был турецкий «Фенербахче», который объявил о расставании с защитником ранее 21 февраля. В августе от него избавился «Марсель» после того, как стало известно, что Адиль пропустил тренировку из-за участия в шоу «Форт Боярд».

Рами стал чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции, не проведя ни одного матча на турнире. На клубном уровне он также известен по выступлениям за «Лилль», «Валенсию», «Севилью» и «Милан».

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