Самая сексуальная спортсменка мира восхитила фанатов фото в коротком узком топе

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, в Instagram показала фотографию в коротком облегающем топе, чем вызвала положительную реакцию у пользователей сети.

На снимке 23-летняя легкоатлетка позирует в бежевом бюстье вместе с подругой Эмилией. «Ничто не делает человека здоровее, чем здоровый рассудок», — подписала пост она. В комментариях фанаты восхитились красотой немецкой спортсменки и ее подруги. «Двойная угроза», «Самые красивые сестрички в мире», «Вы ослепляете своим сиянием», — писали юзеры.

В феврале этого года Шмидт поделилась фотосессией из фитнес-зала. В комментариях пользователи остались озадачены, когда бегунья успевает тренироваться при столь активном ведении соцсетей и постоянном внимании к своей внешности.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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