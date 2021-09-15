Самая сексуальная атлетка мира попозировала в короткой юбке с высоким вырезом

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, показала фотографию с отдыха в Instagram.

Легкоатлетка попозировала в голубом топе и белой короткой юбке с высоким вырезом на ноге на фоне моря. Шмидт написала, что она самый счастливый человек на пляже. В комментариях пользователи восхитились красотой спортсменки.

В феврале Шмидт поделилась фотосессией из фитнес-зала. В комментариях пользователи задались вопросом, когда бегунья успевает тренироваться при столь активном ведении соцсетей и постоянном внимании к своей внешности.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.