ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военного. Над ним издевались в плену и шантажировали его дочь

ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток военнослужащего ВС России Резникова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал процесс «Резников против Украины». Как рассказала РИА Новости правозащитница из Донецка Ирина Вихорева, дело связано с пытками, которым подвергался российский военнопленный Денис Резников. Украинское правительство еще не уведомили об этом процессе.

Резников отправился добровольцем на фронт в конце 2022-го

Резников до начала специальной военной операции на Украине (СВО) работал шахтером в Донецке. В конце 2022 года он отправился на фронт в качестве добровольца, а спустя полтора года попал в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Красногоровкой.

По словам правозащитницы, военнослужащего пытали, а также шантажировали его дочь. От нее требовали фотографировать военные объекты, а взамен обещали прекратить издевательства над мужчиной. Дочь обратилась к правозащитникам.

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Вихорева рассказала, что ответ из ЕСПЧ пришел недавно: там сообщили о запуске процесса «Резников против Украины», но, ссылаясь на 39 статью суда, не уведомили украинское правительство. «Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции. Этим сейчас и занимается адвокат», — добавила правозащитница.

Информацию о пытках Резникова также передали в МИД Швейцарии, где на конференции по Украине 15-16 июня будет обсуждаться в том числе тема военнопленных.

ООН обращала внимание на пытки россиян на Украине

Управление верховного комиссара Организации объединенных наций (ООН) по правам человека в марте опубликовало доклад, в котором говорится, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам.

Сотрудники ведомства посетили 44 российских пленных в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

В документе отмечается, что военные «представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя» в период с декабря 2023 года по февраль 2024-го.

Пленные сообщили, что их удерживали в подвалах, избивали палками на допросах и пытали током. Также заявлялось об инсценировках казни и угрозах сексуальным насилием.