NYT: иностранные наемники ВСУ расстреляли российского пленного

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе подразделения The Chosen company, принимали участие в расстрелах российских пленных в зоне спецоперации (СВО). Об этом рассказал медик подразделения Каспар Гросс в беседе с The New York Times.

По его словам, после одного из боестолкновений в августе 2023 года на позиции противника вышел раненый российский боец, которому требовалась медицинская помощь. Пока один наемник искал бинты, два боевика из возглавляемого американцами The Chosen company выстрелили в безоружного. Гросс подчеркнул, что он решился на беседу с NYT из-за продолжающихся неоправданных убийств.

«Во втором эпизоде боец The Chosen company бросил гранату в сдающегося российского солдата, который поднял руки, и убил его, как видно из видеозаписи, просмотренной The Times. Украинские военные опубликовали видеозапись этого эпизода, чтобы продемонстрировать свою "боевую доблесть", но отредактировали саму капитуляцию», — пишет издание.

Отмечается, что боевики The Chosen company рассказывали об убийствах военнопленных в групповых чатах. В частности, подобные упоминания фиксировали в октябре.

Ранее военный эксперт Борис Рожин писал, что российские военнослужащие уничтожили в зоне спецоперации португальского наемника, казнившего российского пленного.