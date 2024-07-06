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12:12, 6 июля 2024Бывший СССР

В США рассказали о расстреле российского пленного наемниками в зоне СВО

NYT: иностранные наемники ВСУ расстреляли российского пленного
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе подразделения The Chosen company, принимали участие в расстрелах российских пленных в зоне спецоперации (СВО). Об этом рассказал медик подразделения Каспар Гросс в беседе с The New York Times.

По его словам, после одного из боестолкновений в августе 2023 года на позиции противника вышел раненый российский боец, которому требовалась медицинская помощь. Пока один наемник искал бинты, два боевика из возглавляемого американцами The Chosen company выстрелили в безоружного. Гросс подчеркнул, что он решился на беседу с NYT из-за продолжающихся неоправданных убийств.

«Во втором эпизоде боец The Chosen company бросил гранату в сдающегося российского солдата, который поднял руки, и убил его, как видно из видеозаписи, просмотренной The Times. Украинские военные опубликовали видеозапись этого эпизода, чтобы продемонстрировать свою "боевую доблесть", но отредактировали саму капитуляцию», — пишет издание.

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Отмечается, что боевики The Chosen company рассказывали об убийствах военнопленных в групповых чатах. В частности, подобные упоминания фиксировали в октябре.

Ранее военный эксперт Борис Рожин писал, что российские военнослужащие уничтожили в зоне спецоперации португальского наемника, казнившего российского пленного.

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      Даниил Иринин
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