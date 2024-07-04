В зоне СВО уничтожили португальского наемника после казни российского пленного

Российские военнослужащие уничтожили в зоне спецоперации (СВО) португальского наемника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин.
Выяснилось, что приехавший воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) Рико Чавес числился в составе неонацистского батальона «Карпатская сечь». В ноябре 2022 года он казнил российского пленного, после чего позировал с телом бойца.
В феврале Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению 22-летнего грузинского наемника Мамуку Гацарелию. Его признали виновным в расстреле трех российских военных в Мариуполе весной 2022 года.