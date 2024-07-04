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01:09, 4 июля 2024Бывший СССР

В зоне СВО уничтожили португальского наемника после казни российского пленного

Рожин: в зоне СВО уничтожен португальский наемник, казнивший российского бойца
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили в зоне спецоперации (СВО) португальского наемника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Выяснилось, что приехавший воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) Рико Чавес числился в составе неонацистского батальона «Карпатская сечь». В ноябре 2022 года он казнил российского пленного, после чего позировал с телом бойца.

В феврале Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению 22-летнего грузинского наемника Мамуку Гацарелию. Его признали виновным в расстреле трех российских военных в Мариуполе весной 2022 года.

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      Марина Совина
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